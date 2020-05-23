Среди жертв — двое двухлетних мальчиков и четырехлетняя девочка.

Трое малышей и пожилая женщина погибли при пожаре в частном доме под Ярославлем

Фото: www.globallookpress.com

Женщина и трое детей погибли при пожаре в частном жилом доме в деревне Тараканово Угличского района Ярославской области. Как стало известно 5-tv.ru, среди жертв — двое двухлетних мальчиков, четырехлетняя девочка, а также 68-летняя женщина.

До прибытия пожарных из постройки были эвакуированы семь человек возрастом от 35 до семи лет.

По данным МЧС, открытый огонь уже ликвидирован, осуществляется проливка и разбор завалов. Обнаружены пострадавшие.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как в Красноярске рядом с многоэтажками полыхал частный дом, были слышны взрывы газа.

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