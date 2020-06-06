Водитель на люксовом Aston Martin встретился с препятствием на Новом Арбате
По предварительной информации, автомобиль зарегистрирован на заместителя гендиректора по информационным технологиям авиакомпании «Сибирь».
Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene
Водитель на люксовом Aston Martin Rapide вылетел на пешеходную зону и столкнулся с препятствием на Новом Арбате в Москве. Авария произошла в районе Арбатского тоннеля.
По предварительной информации 5 tv.ru, автомобиль зарегистрирован на заместителя гендиректора по информационным технологиям авиакомпании «Сибирь» Павла Воронина.
Обстоятельства аварии уточняются.
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