Водитель на люксовом Aston Martin встретился с препятствием на Новом Арбате

Водитель на люксовом Aston Martin Rapide вылетел на пешеходную зону и столкнулся с препятствием на Новом Арбате в Москве. Авария произошла в районе Арбатского тоннеля.

По предварительной информации 5 tv.ru, автомобиль зарегистрирован на заместителя гендиректора по информационным технологиям авиакомпании «Сибирь» Павла Воронина.

Обстоятельства аварии уточняются.