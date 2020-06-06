Особняк и квартира за 70 миллионов рублей: кому достанется имущество Кокшенова

Исполнитель более 100 различных ролей, народный артист России Михаил Кокшенов скончался на 84-м году жизни. За долгую актерскую карьеру кинозвезда стал обладателем квартиры в столице стоимостью примерно 70 миллионов рублей, а также загородного особняка, оцениваемого в сумму около 50 миллионов рублей.

В ближайшем будущем станет известно — кому же достанется столь завидное наследство. Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, кто с наибольшей вероятностью может стать обладателем имущества актера. Среди претендентов: две супруги артиста — Наталья и Елена, сиделка Феруза и дочь Алевтина.

В сети появились слухи о том, что Михаил Кокшенов в последнее время находился в плохих отношениях с дочерью. Некоторые предполагают, что звезда мог не включить ее в свое завещание. Однако, по мнению правозащитника, Алевтина в любом случае имеет право вступить в наследство.

«Первые наследники — это дети, родители, супруги, поэтому, если нет завещания, то может. <…> Существует понятие „Обязательная доля“. Поэтому повторюсь, что при отсутствии завещания она может претендовать на наследство», — цитирует адвоката сайт Тeleprogramma.pro.

Сергей Жорин отметил, что с большой вероятностью свою долю получит супруга Михаила Кокшенова — Наталья. При этом ее дочери претендовать на наследство не могут, поскольку официально в качестве детей актера не зарегистрированы.

«Дочь — это та, чье родство установлено в соответствии с законодательством», — подчеркнул правозащитник.

Ранее 5-tv.ru писал, что супруга Михаила Кокшенова прокомментировала сообщения о его смерти из-за коронавируса.