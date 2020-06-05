Супруга Кокшенова прокомментировала сообщения о его смерти из-за коронавируса

Супруга российского и советского актера Михаила Кокшенова Наталья Лепехина опровергла данные о том, что звезда отечественного кинематографа скончался из-за коронавируса. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что якобы тяжелое состояние артиста было вызвано COVID-19. Однако, по словам Лепехиной, эти сообщения не соответствуют действительности.

«У нас нет никакого коронавируса, у нас последствия инсульта», —цитирует жену Кокшенова РБК.

5-tv.ru подтвердили данную информацию. Последние несколько месяцев перед смертью артист провел в реабилитационном центре, который специализируется, прежде всего, на лечении тяжело больных пациентов. Звезда лечился в изолированном онкобоксе, поэтому шанс подхватить инфекцию у него был практически равен нулю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Кокшенов скончался в той же больнице, где накануне лечилась певица Надежда Бабкина от пневмонии. Знаменитости лежали в разных отделениях и никак не пересекались. При этом у звезды отечественного кинематографа так же, как у исполнительницы, тест на коронавирус показал отрицательный результат.