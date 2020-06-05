Супруга Кокшенова прокомментировала сообщения о его смерти из-за коронавируса

|
Карина Бернтгольц
341

Накануне в ряде СМИ появилась информация, что осложнения, из-за которых скончался артист, были вызваны COVID-19.

Супруга Кокшенова прокомментировала сообщения о его смерти из-за коронавируса

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Супруга российского и советского актера Михаила Кокшенова Наталья Лепехина опровергла данные о том, что звезда отечественного кинематографа скончался из-за коронавируса. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что якобы тяжелое состояние артиста было вызвано COVID-19. Однако, по словам Лепехиной, эти сообщения не соответствуют действительности.

«У нас нет никакого коронавируса, у нас последствия инсульта», —цитирует жену Кокшенова РБК.

5-tv.ru подтвердили данную информацию. Последние несколько месяцев перед смертью артист провел в реабилитационном центре, который специализируется, прежде всего, на лечении тяжело больных пациентов. Звезда лечился в изолированном онкобоксе, поэтому шанс подхватить инфекцию у него был практически равен нулю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Кокшенов скончался в той же больнице, где накануне лечилась певица Надежда Бабкина от пневмонии. Знаменитости лежали в разных отделениях и никак не пересекались. При этом у звезды отечественного кинематографа так же, как у исполнительницы, тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
68.63
-0.39 77.97
0.65
ТОП-5 имен, носители которых притягивают удачу

Последние новости

0:54
Минздрав подготовил проект об изменениях порядка медосвидетельствования для водителей
0:39
Жители дагестанского города Кизляр сообщают о стрельбе возле больницы
0:36
В США «чешут репу» по поводу возможностей российского дрона «Охотник»
0:16
Носить всем! ВОЗ пересмотрела мнение об использовании масок
0:01
Суббота, 6 июня: почему лучше «залечь на дно» и провести день пассивно?
23:45
Группировка ликвидаторов последствий разлива топлива в Норильске увеличена до 500 человек

Сейчас читают

Коллега о покойной Юлии Норкиной: «Фантастически обостренное чувство справедливости»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
«Нью-Йорк отдали на разграбление»: русский, живущий в США, рассказал о поведении протестующих

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок