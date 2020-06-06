Иван Ургант высмеял чиновников, «узнавших из соцсетей» о ЧП в Норильске

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Василий Заика
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Телеведущий назвал масштабный разлив дизельного топлива экологической катастрофой.

Иван Ургант высмеял чиновников, «узнавших из соцсетей» о ЧП в Норильске

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Шоумен Иван Ургант в эфире Первого канала высмеял красноярских чиновников, которые «узнали из социальных сетей» о ЧП с разливом дизельного топлива в Норильске. Ведущий подчеркнул, что местным властям стало известно об ужасной экологической катастрофе лишь спустя два дня.

«Получается, от TikTok есть польза. Зашел чиновник посмотреть смешное видео о том, как папка нырнул в реку, закурил, и нет бороды», — цитирует Ивана Урганта «Экономика сегодня».

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. По данным Следственного комитета, из-за разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Площадь возгорания превысила три сотни квадратных метров.

При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Однако из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки Далдыкан, а затем в Амбарную. МЧС 5 июня сообщило о локализации разлива топлива на месте ЧП в Норильске. По факту произошедшего было возбуждено четыре уголовных дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, группировка ликвидаторов последствий разлива топлива в Норильске увеличена до 500 человек.

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