Филологи рассказали о сложностях при обучении иностранцев русскому языку. По словам специалистов, трудности у студентов из-за рубежа возникают с падежами, глаголами движения, а также фонетикой и интонациями. Кроме того, главной проблемой у желающего изучать русский язык может стать поиск грамотного педагога.

По словам старшего преподавателя кафедры филологического факультета Российского университета дружбы народов Валерии Антоновой, иностранцам нелегко освоить все тонкости и оттенки нашей речи. Многие студенты отмечают, что самое сложное для них — грамматика.

«Например, на каждое существительное — до 12 форм: шесть падежей в единственном и множественном числе. При этом в голове надо держать много параллельных систем склонения», — цитирует Валерию Антонову РИА Новости.

Декан факультета обучения русскому языку как иностранному Института Пушкина Светлана Персиянова отмечает, что ощутимые затруднения у зарубежных студентов вызывают глаголы движения. Русские люди эти вещи усваивают с детства — где процесс, а где результат. Иностранцы не чувствуют разницы и не могут понять, когда нужно употребить совершенный вид, а когда, наоборот, несовершенный.

«Например, „идти“, „ходить“. Студенту очень сложно понять, в чем разница, когда это использовать, например, „я иду в библиотеку“ — „я хожу в библиотеку“, „я пойду в библиотеку“, „я пойду схожу в библиотеку“, „я схожу в библиотеку“ и так далее. Им становится просто страшно от этого набора глаголов, хотя в данном случае все зависит от конкретной ситуации и от того, на чем делает акцент говорящий», — сказала Светлана Персиянова.

Еще одной трудностью при изучении русского языка для студентов из-за рубежа является его фонетический строй. В частности, японцы не различают некоторые звуки и не могут повторить определенные слова.

«Языки имеют разную (фонетическую — Прим.ред.) систему, и, например, студенты из Японии не различают звук [р] и звук [л], для них это одна фонема, звуки [ш] — [щ], [т] — [т'], русский звук [д] будет звучать как [дж] — не „дядя“, а „джяджя“. Естественно, они это слышат, они это не понимают и не могут воспроизвести некоторые слова, и поэтому Красная площадь может звучать, как „Классная площадь“», — отметила Светлана Персиянова.

Филолог добавила, что фонетические трудности испытывают многие, так как каждая нация имеет свои нюансы в речи. Европейцы, например, не видят разницы между [л] — [л']. Студентам из Италии с огромной сложностью дается звук [ы].

Международный день русского языка был учрежден Организацией объединенных наций в 2010 году и отмечается 6 июня в день рождения поэта Александра Пушкина. В России государственный праздник отмечается с 2011 года.

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