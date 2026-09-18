Собянин: разработки московских компаний внедряют в корпорациях по всей стране

Разработки московских технологических компаний уже используют крупные предприятия по всей России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Одним из инструментов роста технологического сектора стал сервис „Витрина заказчиков“ Московского инновационного кластера. Он помогает высокотехнологичному бизнесу напрямую предлагать свои продукты крупным заказчикам», — написал Собянин.

С 2025 года к сервису присоединились 84 крупные компании и госкорпорации. В июле к нему впервые подключились городские заказчики.

С помощью «Витрины заказчиков» уже внедрили 90 разработок московских компаний. Их применяют в транспорте, строительстве, промышленности, энергетике и других сферах.

Например, один из крупнейших железнодорожных операторов России использует новые аккумуляторы для электропоезда в Сибири. Система цифрового контроля за автопарком работает на предприятии атомной промышленности в Краснокаменске Забайкальского края.

Еще одну разработку, систему контроля шума и пыли, уже применяют московские строительные компании. Теперь ее собираются испытать на объектах в Ленинградской области.

Кроме того, московская компания разработала систему дистанционного управления строительным краном. Ее установили на площадке нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, а также на строительных объектах крупного столичного девелопера.

«Мы продолжаем развивать механизмы, которые связывают технологический спрос и предложение вне зависимости от региона. Важно, чтобы разработки быстрее доходили до заказчика, внедрялись и приносили пользу», — отметил Собянин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам Сергея Собянина, московский портал поставщиков помогает предпринимателям из регионов выходить на рынок госзаказа. В 2026 году около трех четвертей новых регистраций на площадке пришлись на компании из других субъектов России.

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