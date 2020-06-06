«Жгите, девоньки!» — Семенович с Аликой Смеховой устроили бой подушками
Барышни не просто веселились, а вместе боролись с лишним весом.
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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich
Анна Семенович рассказала подписчикам в Instagram, как смогла привести свое тело в порядок и достичь высоких результатов в похудении. Она выложила несколько кадров совместных SPA-процедур с Аликой Смеховой, в финале которых девушки предались почти детской забаве — устроили бой подушками.
«Как приятно стройнеть в компании веселой, мудрой и красивой Алики Смеховой. Мой отчет, дорогие — за десять дней строгой диеты и четырех дней голодания я скинула 4,5 килограмма, мое тело очень ушло в объемах и подтянулось. Я почти в той форме, о которой мечтала, до полного кайфа мне осталось убрать два килограмма», — написала Семенович.
Поклонники отметили, как хорошо выглядит звезда. Многие радовались тому, как приятно проводит она время в компании подруги.
«Весело там у вас»
«Анечка, ты умничка!»
«Жгите, девоньки!» — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Семенович рассказала о своей новой диете.
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