«Жгите, девоньки!» — Семенович с Аликой Смеховой устроили бой подушками

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Алина Потёмкина
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Барышни не просто веселились, а вместе боролись с лишним весом.

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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Анна Семенович рассказала подписчикам в Instagram, как смогла привести свое тело в порядок и достичь высоких результатов в похудении. Она выложила несколько кадров совместных SPA-процедур с Аликой Смеховой, в финале которых девушки предались почти детской забаве — устроили бой подушками.

«Как приятно стройнеть в компании веселой, мудрой и красивой Алики Смеховой. Мой отчет, дорогие — за десять дней строгой диеты и четырех дней голодания я скинула 4,5 килограмма, мое тело очень ушло в объемах и подтянулось. Я почти в той форме, о которой мечтала, до полного кайфа мне осталось убрать два килограмма», — написала Семенович.

Instagram @ann_semenovich

Поклонники отметили, как хорошо выглядит звезда. Многие радовались тому, как приятно проводит она время в компании подруги.

«Весело там у вас»

«Анечка, ты умничка!»

«Жгите, девоньки!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Семенович рассказала о своей новой диете.

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