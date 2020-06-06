20 лет спустя: что стало с актерами сериала «Граница. Таежный роман»

В 2020 году исполняется 20 лет сериалу «Граница. Таежный роман». Мелодрама режиссера Александра Митты о непростом счастье трех офицерских жен в воинской части на границе с Китаем открыла зрителям целую плеяду блестящих актеров. К моменту съемок некоторые из них уже были известными, но им только предстояло сыграть свои самые яркие роли. Например, Марат Башаров, сыгравший в сериале одного из главных героев, в тот момент был совсем начинающим актером. О том, как сложилась творческая судьба некоторых артистов картины, рассказывает «Московский комсомолец».

Герой-любовник Башаров

ТАСС / Владимир Гердо

Для Марата Башарова роль лейтенанта Ивана Столбова, возлюбленного главной героини, стала одной из первых крупных в карьере. До этого актер успел засветиться в картине Михалкова «Сибирский цирюльник», но там он был на втором-третьем плане. После роли Столбова он стал активно сниматься и в сериалах, в том числе и в главных ролях — «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Гибель Империи», а также фильмах — «Изображая жертву», «Отдамся в хорошие руки», «Батальон», «Движение вверх».

Обаятельный негодяй Гуськов

ТАСС / Александр Щербак

Алексей Гуськов в картине играл настоящего злодея — капитана Голощекина: ревнивого мужа главной героини и шпиона. Но несмотря на такое амплуа, его персонаж получился очень обаятельным, и актеру потом пришлось бороться со славой своего героя. По его словам, он часто шутил, что в жизни еще хуже, чтобы как-то отделаться от навязчивого образа. Долгое время и режиссеры предлагали ему исключительно похожие роли, но потом он смог доказать зрителю, что может играть самых разнообразных персонажей.

Неверная жена Будина

ИТАР-ТАСС/ Павел Смертин

Ольга Будина по сюжету картины — жена Голощекина. Волей судьбы она встречает свою любовь на стороне и долго скрывает это от мужа, которого не любит и боится. Во время съемок Ольга была замужем, и ей было неловко играть гуляющую женщину. После сериала к ней пришла настоящая слава, она даже была вынуждена скрываться от поклонников. Творческая карьера актрисы сложилась удачно: она снималась в известных картинах, таких как «Жена Сталина», «Идиот», «Даун Хаус» и другие.

Дама со странностями Литвинова

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сейчас образ Ренаты Литвиновой легко узнаваем: утонченная леди с несколько странными замашками. А в 2000 году об артистке мало кто знал. Поэтому можно сказать, что Митта открыл ее миру. Примечательно, что в съемочной группе только у Литвиновой был личный художник по костюмам. Даже в глуши на болоте героиня актрисы должна была иметь вид первой леди. Сегодня Рената Литвинова не только пользуется популярностью у зрителей и режиссеров, но и сама снимает картины: «Петербург. Только по любви», «День моей смерти», «Последняя сказка Риты», «Богиня: Как я полюбила» и другие.

Гуляка Ефремов

ТАСС / Станислав Красильников

Период съемок для Михаила Ефремова был непростым: совсем недавно он потерял отца, знаменитого артиста Олега Ефремова. Поначалу он был не уверен, что сможет сыграть своего героя — обаятельного картежника и гуляку, Алексея Жгута. Но потом вошел в роль, и теперь это один из самых узнаваемых образов, в которых частенько предстает Ефремов.

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