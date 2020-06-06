Знаменитый художник Бэнкси посвятил картину протестам в США
Свою работу деятель искусства представил на странице в Instagram.
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Фото, видео: Zuma\TASS, Instagram @banksy
Знаменитый английский художник Бэнкси посвятил свою новую картину массовым протестам в США, вызванным смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина погиб после жесткого задержания полицией.
На своем полотне, представленном в Instagram, Бэнкси изобразил траурный портрет с темной фигурой, над которым висит американский флаг. К портрету возложены цветы, рядом с рамкой — горящая свеча, пламя от которой переходит на висящий на стене символ Соединенных Штатов.
«Сначала я думал, что мне стоит помолчать и послушать мнение темнокожих по этому вопросу. Почему я этого не сделал? Проблема не в них. Проблема во мне. Афроамериканцев обманывает система», — поделился мыслями творец.
Уже несколько дней в США проходят акции протеста. Возмущение общественности вызвал произвол правоохранителей при задержании Джорджа Флойда. Стражи порядка проявили жестокость в отношении подозреваемого. Они повалили мужчину на землю, надели на него наручники, а после один из офицеров наступил на шею арестованному. Впоследствии афроамериканец в больнице скончался.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Миннеаполисе простились с Джорджем Флойдом, чья смерть спровоцировала массовые беспорядки по всему миру. Траурная церемония напоминала прощание с национальным героем. При этом у погибшего было несколько судимостей, а незадолго до смерти он угрожал пистолетом беременной женщине.
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