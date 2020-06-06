Знаменитый художник Бэнкси посвятил картину протестам в США

|
Карина Бернтгольц
51

Свою работу деятель искусства представил на странице в Instagram.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Zuma\TASS, Instagram @banksy

Знаменитый английский художник Бэнкси посвятил свою новую картину массовым протестам в США, вызванным смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина погиб после жесткого задержания полицией.

На своем полотне, представленном в Instagram, Бэнкси изобразил траурный портрет с темной фигурой, над которым висит американский флаг. К портрету возложены цветы, рядом с рамкой — горящая свеча, пламя от которой переходит на висящий на стене символ Соединенных Штатов.

«Сначала я думал, что мне стоит помолчать и послушать мнение темнокожих по этому вопросу. Почему я этого не сделал? Проблема не в них. Проблема во мне. Афроамериканцев обманывает система», — поделился мыслями творец.

Instagram @banksy

Уже несколько дней в США проходят акции протеста. Возмущение общественности вызвал произвол правоохранителей при задержании Джорджа Флойда. Стражи порядка проявили жестокость в отношении подозреваемого. Они повалили мужчину на землю, надели на него наручники, а после один из офицеров наступил на шею арестованному. Впоследствии афроамериканец в больнице скончался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Миннеаполисе простились с Джорджем Флойдом, чья смерть спровоцировала массовые беспорядки по всему миру. Траурная церемония напоминала прощание с национальным героем. При этом у погибшего было несколько судимостей, а незадолго до смерти он угрожал пистолетом беременной женщине.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
68.63
-0.39 77.97
0.65
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июня

Последние новости

19:16
Тела двух детей найдены на месте пожара в селе Кабардино-Балкарии
19:01
Звезда «Бандитского Петербурга» поздравил с днем рождения сына, погибшего 8 лет назад
18:49
20 лет спустя: что стало с актерами сериала «Граница. Таежный роман»
18:40
Около 20 человек пострадали в ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Ингушетии
18:34
«Где 400 миллионов?»: Путин поправил главу Бурятии в оценке стоимости новой библиотеки
18:23
Знаменитый художник Бэнкси посвятил картину протестам в США

Сейчас читают

«Кто мой суженный»: простые гадания на Троицу
Коллеги и зрители пытаются поддержать потерявшего супругу Андрея Норкина
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок