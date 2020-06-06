«Где 400 миллионов?»: Путин поправил главу Бурятии в оценке стоимости новой библиотеки
Глава Бурятии отчитался о возведении нового корпуса библиотеки, строительство которого велось с 2016 года.
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Фото, видео: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова в его словах о стоимости новой библиотеки, которую недавно возвели в республике. Замечание чиновнику он сделал в ходе видеоконференции с деятелями культуры, которая была приурочена ко Дню русского языка.
Алексей Цыденов рассказывал о том, какое замечательное здание получили жители региона, о том, как все современно в нем устроено, когда оговорился, озвучивая стоимость объекта.
«На возведение нового корпуса библиотеки и насыщение современным оборудованием, благодаря вашей поддержке, было выделено 615 миллионов рублей. Расширены площади», — сказал глава Бурятии.
Он уже хотел продолжать расписывать все достоинства библиотеки и выражать благодарность, когда президент его прервал.
«Постойте, по моим данным, один миллиард стоимость. Если вы говорите 600, то где 400 миллионов?» — поинтересовался глава государства.
В ответ на это Цыденов объяснил, что 600 миллионов ушло на возведение этого корпуса, а оставшиеся деньги пойдут на реконструкцию старого здания библиотеки. Он признал, что президент обладает достоверной информацией о выделенных средствах.
«Вы абсолютно точные цифры называете», — сказал глава Бурятии, посмеиваясь.
Новый корпус Национальной библиотеки Бурятии в Улан-Удэ возводился с 2016 года. Строительство здания и подземного книгохранилища с переходом к основному старому корпусу проходило в рамках федеральной программы «Развитие культуры и туризма».
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин назвал русский язык основой национальной идентичности.
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