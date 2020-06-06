Около 20 человек пострадали в ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Ингушетии

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Алиса Маркова
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По предварительной информации, авария произошла в субботу, 6 июня, на территории сельхозпредприятия.

Около 20 человек пострадали в ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Ингушетии

Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

19 человек пострадали в ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Ингушетии. Раненые пассажиры были госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Отмечается, что лобовое столкновение случилось в субботу, 6 июня, на территории сельхозпредприятия. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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