Около 20 человек пострадали в ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Ингушетии
По предварительной информации, авария произошла в субботу, 6 июня, на территории сельхозпредприятия.
Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко
19 человек пострадали в ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Ингушетии. Раненые пассажиры были госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Отмечается, что лобовое столкновение случилось в субботу, 6 июня, на территории сельхозпредприятия. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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