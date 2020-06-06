Жену Андрея Норкина похоронили в Подмосковье
Вдовец попросил прессу не снимать покойную, а позже сам поделился посмертным фото любимой.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda, Facebook @norkinntv
В подмосковном Пушкине простились с ведущей радио «Комсомольская правда» Юлией Норкиной. 52-летняя журналистка и жена директора радиостанции Андрея Норкина скоропостижно скончалась накануне.
Прощание с покойной и похороны прошли на Новодевичьем кладбище. Проводить в последний путь ее пришли около сотни человек. Как отмечает «Экономика сегодня», супруг журналистки попросил прессу не снимать ее в гробу. Позже он сделал один кадр сам и выложил его в Facebook со словами благодарности ко всем, кто его поддержал в такой трудный момент.
«Проводили девочку мою… Спасибо всем, кто пришел — а их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка. Конечно, много чего понаписали уже… Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех…» — написал Норкин.
Действительно, несмотря на то, что о покойниках не принято говорить дурно, в сети нашлись те, кто пренебрег этим правилом. Как писал ранее 5-tv.ru, экс-супруга Джигарханяна грубо прокомментировала смерть Юлии Норкиной, припомнив ей давний инцидент на телешоу.
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