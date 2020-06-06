«А ведь они с Валерией кумовья»: Пригожин в шоке от предательства Лепса

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Алина Потёмкина
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Продюсер не понимает, почему его коллега встал на сторону Шнурова в противостоянии из-за «бедности» артистов.

«А ведь они с Валерией кумовья»: Пригожин в шоке от предательства Лепса

Фото: Instagram @prigozhin_iosif

Продюсер Иосиф Пригожин шокирован тем, что в его противостоянии с Сергеем Шнуровым из-за слов о «безденежье» артистов в пандемию коронавируса, на сторону лидера «Ленинграда» встал Григорий Лепс. Об этом он заявил корреспонденту сайта KP.RU.

«Они между собой договариваются, как нас мочить. А ведь Валерия и Лепс — кумовья. Они крестные дочери Сергея Кожевникова. Вот вы спрашиваете, почему Лепс так поступает. Но я и сам не понимаю, как это возможно. Мне кажется они все пропили свои мозги…» — посетовал Пригожин.

Конфликт между продюсером и Сергеем Шнуровым идет уже не первую неделю. Все началось со слов Пригожина о том, что артисты пострадали в период пандемии и оказались без денег. Шнуров высмеял жалобу продюсера в стихотворной форме, положив начало этой битве деятелей искусства. В дискуссии на ту или иную сторону встали Юрий Лоза, Григорий Лепс, Лев Лещенко, Андрей Разин и ряд других именитых особ.

Ранее 5-tv.ru писал, как Шнуров ответил «тете Лере», обвинившей его в «переобувании».

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