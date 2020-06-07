🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 июня, Луна в Козероге предостерегает от решения глобальных вопросов. Иначе — велик риск остаться не у дел или с пустым карманом.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 июня, нужно уделить внимание семье и детям, а решение спорных ситуаций лучше ненадолго отложить. Убывающая Луна в знаке Козерога предупреждает о возможности спонтанных конфликтов, поэтому немаловажно держать эмоции под контролем.
♈ Овен
7 июня для вас, Овен, пройдет под девизом: «Глаза боятся, а руки делают». В последнее время вы стали слишком беспокойным. Вероятно, причина тому — осуждение со стороны партнера или близких друзей. Безусловно, не стоит пренебрегать мнением дорогих людей постоянно, однако сегодня особо важно прислушаться к интуиции и действовать на опережение. Вспомните о заброшенных проектах и немедленно приступайте к их реализации. Вскоре они принесут вам немалые дивиденды.
♉ ТелецТелец, знаете ли вы, что такое минимализм? Звезды настаивают, что пришло время прощаться с вещами, которые более не приносят удовольствия или навевают смутные воспоминания. Желательно также разобраться в собственном окружении. Вполне возможно, что пару-тройку людей из списка близких и родных неплохо было бы вычеркнуть. Поверьте, так вы почувствуете себя цельным и не будете тратить личную энергию на странных личностей.
Космический совет: не бойтесь избавляться от хлама. Лишний груз лишь тянет вас ко дну.
♊ Близнецы
Близнецы, иногда мы становимся заложниками собственных желаний. Жить в постоянном ожидании чуда неправильно — так вы забываете о настоящем и теряете драгоценное время. Хотите, чтобы все задуманное свершилось? Тогда распрощайтесь с навязчивыми мыслями и приступайте к реализации задуманных планов. Действие — вот что поможет вам скорее перейти на новый этап.
Космический совет: перестаньте жить мечтами. Иначе — велик риск остаться не у дел.
♋ РакРак, посвятите день себе любимому и, наконец, разберитесь в происходящем. Вы привыкли жить по старым канонам, однако новые задачи требуют кардинально нового подхода к их решению. Вашего опыта достаточно для того, чтобы реализовать некогда начатые проекты. Сделайте глубокий вдох, затем — выдох и настройтесь на созидание. Вас непременно ждет успех!
Космический совет: позвольте себе быть настоящим. Отпустите прошлые обиды и смело взгляните в светлое будущее.
♌ Лев7 июня для вас, Лев, время удивительных свершений и побед! Сегодня вы можете столкнуться с чем-то или даже кем-то, кто кардинально изменит вашу жизнь. Будьте особо внимательны к «знакам судьбы». К слову, очень важно сегодня быть искренним по отношению к себе и окружающим. Откройтесь миру и он подскажет правильный путь.
Космический совет: не бойтесь «плыть по течению» — вам предстоит увлекательное путешествие.
♍ Дева
Дева, сегодня, как никогда ранее, важно показать окружающим все, на что вы только способны. Не бойтесь освещать общественно важные темы и говорить во всеуслышание о проблемах: никто не посмеет вас осудить, зато сказанное обернется только во благо. Вы каждый день стараетесь быть лучшей версией себя, так проявите смелость и упорство в тот момент, когда того действительно требует ситуация.
♎ Весы
Вот уже несколько недель вы находитесь в постоянном стрессе, пытаясь получить ответы на животрепещущие вопросы. Звезды советуют: перестаньте изнурять себя бесконечными мытарствами и отвлекитесь. Лучшее, что можно сделать сегодня — обратить внимание на домочадцев или пообщаться с близкими друзьями. Вам важно дарить заботу и любовь, а также получать ответную реакцию. В противном случае — не за горами эмоциональное выгорание.
Космический совет: наслаждайтесь происходящим. Забудьте о делах и проявите немного заботы о родных — они это оценят.
♏ Скорпион
Скорпион, вам кажется, что все самое прекрасное, что могло случиться с вами в этой жизни, уже было? Вы заблуждаетесь — Вселенная готовит вам настоящий сюрприз! Настал тот час, когда полезно открыться миру и отвечать на все предложения утвердительным «Да!». Помните, никто и никогда не даст вам ответ на вопрос, как стать умным, богатым, любимым и прочее, прочее, прочее… Вы — кузнец собственного счастья.
Космический совет: перестаньте полагаться на окружающих. Хотите добиться большего? Начните с малого.
♐ Стрелец
Стрелец, ваша любимая фраза: «Сделаю это, как только наступит подходящий момент». Знаете… сегодня вам несказанно повезло! Принимайте судьбоносные решения, назначайте переговоры и встречи, подписывайте важные бумаги — любое ваше начинание обернется трехкратной прибылью и эмоциональным удовлетворением. Кроме того, 7 июня вам обязательно повезет в любви! Только, будьте любезны, не омрачайте такой прекрасный день собственным занудством.
Космический совет: не бойтесь инвестировать в будущее. Сердце подскажет правильное решение.
♑ Козерог
7 июня для вас, Козерог, день отдыха и спокойствия. Позвольте себе подольше понежиться в кровати этим теплым воскресным утром, приготовьте какао, а после — забудьтесь любовным романом. Последние несколько недель вы живете в постоянном стрессе и это пагубно сказывается на вашем здоровье. Научитесь расслабляться и забудьте о происходящем. Наболевшая проблема разрешится позже, сама собой.
♒ Водолей
Водолей, этот день необходимо посвятить здоровью и уходу за собой. Безусловно, долгий режим самоизоляции расслабляет, однако пора собраться с мыслями и силами для возвращения к привычному образу жизни. Примите контрастный душ, сделайте дыхательную гимнастику и несколько физических упражнений — это настроит на продуктивную работу. Будьте последовательны и не забывайте: ваше счастье — в ваших руках.
Космический совет: будьте внимательны к собственному здоровью. В случае необходимости — обратитесь к врачу.
♊ Рыбы
Рыбы, вы всегда с опаской относились к людям, боясь банального предательства. Быть откровенным даже с партнером для вас — задача не из легких. Однако сегодня важно обратить внимание на избранника, ведь он так долго и безмолвно терпел ваши упреки. Избавьтесь от предубеждений и позвольте себе вдоволь наговориться. Кажется, вам есть, в чем признаться партнеру.
Космический совет: проведите этот день с семьей и детьми. Окружающим важно ваше внимание.
Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июня.
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