🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 июня, нужно уделить внимание семье и детям, а решение спорных ситуаций лучше ненадолго отложить. Убывающая Луна в знаке Козерога предупреждает о возможности спонтанных конфликтов, поэтому немаловажно держать эмоции под контролем.

♈ Овен

7 июня для вас, Овен, пройдет под девизом: «Глаза боятся, а руки делают». В последнее время вы стали слишком беспокойным. Вероятно, причина тому — осуждение со стороны партнера или близких друзей. Безусловно, не стоит пренебрегать мнением дорогих людей постоянно, однако сегодня особо важно прислушаться к интуиции и действовать на опережение. Вспомните о заброшенных проектах и немедленно приступайте к их реализации. Вскоре они принесут вам немалые дивиденды.

Космический совет: перестаньте беспокоиться по пустякам. Удача на вашей стороне!

♉ Телец

Телец, знаете ли вы, что такое минимализм? Звезды настаивают, что пришло время прощаться с вещами, которые более не приносят удовольствия или навевают смутные воспоминания. Желательно также разобраться в собственном окружении. Вполне возможно, что пару-тройку людей из списка близких и родных неплохо было бы вычеркнуть. Поверьте, так вы почувствуете себя цельным и не будете тратить личную энергию на странных личностей.

Космический совет: не бойтесь избавляться от хлама. Лишний груз лишь тянет вас ко дну.

♊ Близнецы

Близнецы, иногда мы становимся заложниками собственных желаний. Жить в постоянном ожидании чуда неправильно — так вы забываете о настоящем и теряете драгоценное время. Хотите, чтобы все задуманное свершилось? Тогда распрощайтесь с навязчивыми мыслями и приступайте к реализации задуманных планов. Действие — вот что поможет вам скорее перейти на новый этап.

Космический совет: перестаньте жить мечтами. Иначе — велик риск остаться не у дел.

♋ Рак

Рак, посвятите день себе любимому и, наконец, разберитесь в происходящем. Вы привыкли жить по старым канонам, однако новые задачи требуют кардинально нового подхода к их решению. Вашего опыта достаточно для того, чтобы реализовать некогда начатые проекты. Сделайте глубокий вдох, затем — выдох и настройтесь на созидание. Вас непременно ждет успех!

Космический совет: позвольте себе быть настоящим. Отпустите прошлые обиды и смело взгляните в светлое будущее.