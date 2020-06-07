Обыкновенное чудо: как живут многодетные семьи в России

Время доказало, что большая и дружная семья — это надежная опора и для человека, и для государства. Именно то, что помогает преодолевать любые трудности и испытания.

И не случайно при подготовке поправок в Конституцию России — защита и поддержка семьи оказались в числе наиболее частых предложений от граждан страны. Вот смотрите… Последняя статистика — сейчас в России 42 миллиона семей. Основной государства всегда будет двухдетная семья, но мы должны стремиться к большему. Это буквально вопрос выживания государства. Особенно сейчас, когда многие молодожены не спешат заводить детей. И если вы посмотрите на график, в наше время это почти половина супружеских пар.

Ситуацию нужно менять коренным образом. Для этого и был запущен национальный проект «Демография» с четким планом действий.

А это график суммарного коэффициента рождаемости за последние 30 лет. В 90-е годы XX века он постоянно падал, достигнув дна в 1999-м, а потом уверенно, но все-таки медленно рос. И этому как раз способствовал новый социальный курс государства на всестороннюю поддержку семей.

В последние годы коэффициент снова пошел слегка вниз. Но это не ошибка курса, а, к сожалению, то самое наследие 90-х. Ведь именно сейчас рожденные тогда дети, активно образуют семьи. А их мало. Но национальный проект «Демография» ставит задачу через четыре года сделать так, чтобы этот показатель был не ниже 1,7. И это только начало.

Кстати, на встрече 1 июня Путин поддержал идею об учреждении награды за помощь многодетным семьям. В том числе для их соседей и друзей.

«Я бы хотел правительству такое пожелание оставить, чтобы придумать какую-то награду для соседей многодетных семей, потому что они столько от нас терпят. Через стенку у нас соседи, рядом соседи. Мы ночью кричим, плачем, стучим, прыгаем, скачем», — говорит многодетный отец Анатолий Лещев.

«Спасибо. Анатолий Николаевич, Вам спасибо за предложение. Наталья Владимировна, Вам за добрые слова. По-моему, еще при Петре I была учреждена женская награда, орден, символом которого были слова „За любовь и верность“. Вот здесь, наверное, если развивать мысль Анатолия Николаевича, нужна какая-то награда не только соседям, а всем людям, которые рядом с вами, — вашим друзьям, соседям, в том числе за терпение, понимание и поддержку», — заявил Владимир Путин.

Итак, в России свыше полутора миллиона многодетных семей. Это там, где воспитывают троих или больше детей. Сейчас нужна смелость и особая ответственность родителей, чтобы решится на большую семью. Но! Ведь так быть не должно. Когда-то большая семья была нормой, а вот маленькая — нонсенсом. И не сказать, что в те времена экономическая ситуация была лучше. Так что те, кто сегодня не останавливается на двух детях — совершают обыкновенный подвиг. Марина Кравцова побывала в гостях сразу у несколько многодетных семей.