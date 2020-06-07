«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены

Пользователи сети отнеслись с пониманием к журналисту и телеведущему Андрею Норкину, опубликовавшему в Instagram снимок с похорон супруги Юлии. Юзеры отметили, что в этом нет ничего предосудительного, объяснив это банальным желанием человека поделиться личной утратой.

«Проводили девочку мою… Спасибо всем, кто пришел — а их были десятки и десятки человек. <…> Конечно, много чего понаписали уже… Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех», — подписал трагичное фото Норкин.

Instagram @norkinntv

В комментариях к посту поклонники выразили свои самые искренние соболезнования вдовцу и пожелали ему сил и мужества.

«Справедливая и умная женщина!!! Очень жаль… Светлая память»,

«Андрей Владимирович, скорбим вместе с вами. Держитесь!»

«Держитесь, я не знаю как, но держитесь. Спасибо ей за все, что она сделала, таких больше нет. Телевидение и страна потеряли много с ее уходом»,

«Сердце разрывается от несправедливости. Молодая, красивая. Бог забирает лучших. Соболезнуем вам и детям. Осетия скорбит»,

«Донбасс скорбит вместе с вами, Андрей…» — поддержали пользователи журналиста.

Юлия Норкина скончалась на 53-м году жизни в пятницу, 5 июня. Официальная причина смерти — инфаркт. По словам близкого друга радио- и телеведущей Евгения Спицына, в последние месяцы звезда сильно переживала из-за пандемии коронавируса и детей, что спровоцировало серьезный эмоциональный стресс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская грубо прокомментировала известие о смерти Юлии Норкиной.