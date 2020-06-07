«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
Известный телеведущий поделился с поклонниками тяжелой утратой.
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Фото, видео: Instagram @norkinntv
Пользователи сети отнеслись с пониманием к журналисту и телеведущему Андрею Норкину, опубликовавшему в Instagram снимок с похорон супруги Юлии. Юзеры отметили, что в этом нет ничего предосудительного, объяснив это банальным желанием человека поделиться личной утратой.
«Проводили девочку мою… Спасибо всем, кто пришел — а их были десятки и десятки человек. <…> Конечно, много чего понаписали уже… Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех», — подписал трагичное фото Норкин.
В комментариях к посту поклонники выразили свои самые искренние соболезнования вдовцу и пожелали ему сил и мужества.
«Справедливая и умная женщина!!! Очень жаль… Светлая память»,
«Андрей Владимирович, скорбим вместе с вами. Держитесь!»
«Держитесь, я не знаю как, но держитесь. Спасибо ей за все, что она сделала, таких больше нет. Телевидение и страна потеряли много с ее уходом»,
«Сердце разрывается от несправедливости. Молодая, красивая. Бог забирает лучших. Соболезнуем вам и детям. Осетия скорбит»,
«Донбасс скорбит вместе с вами, Андрей…» — поддержали пользователи журналиста.
Юлия Норкина скончалась на 53-м году жизни в пятницу, 5 июня. Официальная причина смерти — инфаркт. По словам близкого друга радио- и телеведущей Евгения Спицына, в последние месяцы звезда сильно переживала из-за пандемии коронавируса и детей, что спровоцировало серьезный эмоциональный стресс.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская грубо прокомментировала известие о смерти Юлии Норкиной.
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