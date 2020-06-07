Что стало истинной причиной развода «буржуя» Валерия Николаева и Ирины Ампексимовой?

Известный российский актер и кинорежиссер Валерий Николаев впервые признался, что на самом деле стало причиной развода со звездной супругой Ириной Ампексимовой.

В эфире авторской программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» Николаев поведал, что поначалу был безумно счастлив в этих отношениях. Однако со временем страсти утихли и было важно понять, куда двигаться дальше. По мнению Валерия, брак стал разваливаться в тот момент, когда начались съемки второй части киноленты «День рождения Буржуя», участие в которой принимали оба супруга. Известно, что после выхода многосерийного фильма на экраны актер буквально проснулся знаменитым.

«Это были такие качели. Был момент, когда все хорошо, а порой случались между нами серьезные конфликты. У нас были разногласия, но мы всегда старались помогать друг другу», — заметил Николаев.

По словам актера, Ирина считала, что только рождение ребенка способно спасти их брак. Безусловно, супруг кинозвезды был счастлив появлению на свет дочки Дарьи, однако вернуть прежнюю страсть не получилось.

«Постепенно стало понятно, что мы движемся в разных направлениях. Ко многим вещам мы относились по-разному. Ирину вывели из проекта „День рождения Буржуя-2“. Я сам до сих пор не знаю, почему так случилось. Вскоре я уехал в Лос-Анджелес. Долгое время находился там. Приезжал, общался с дочкой, но наши отношения это уже не спасло», — подытожил режиссер.

www.globallookpress.com /Gennadii Usoev

После развода каждый из супругов пошел своей дорогой. Сегодня Валерий Николаев продолжает сниматься в кино и работать над несколькими проектами в качестве режиссера. Ирина Ампексимова, в свою очередь, возглавляет Московский государственный театр драмы и комедии на Таганке.

Известно, что в жизни Валерия Николаева было много любимых женщин. Так, его первой любовью стала сокурсница Наталья Пирогова. Семья просуществовала лишь пару лет — актер бросил девушку ради Ирины Ампексимовой. После развода с актрисой, Валерий завел роман с Дарьей Поверенновой. Но и эта любовь была мимолетна.

Следующей дамой сердца стала певица Татьяна Овсиенко. Эти отношения длились четыре года, однако тоже закончились неудачей. Вскоре после расставания с пассией Николаев окунулся в отношения с Любовью Тихомировой, но их роман не просуществовал и года.

Последняя любовь актера — артистка цирка Эльмира Земскова. Пара узаконила отношения в 2014 году. К счастью, этот союз оказался крепче предыдущих и до сих пор существует.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сложилась судьба дочери Валерия Николаева и Ирины Ампексимовой.