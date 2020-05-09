Дочь «буржуя»: как сложилась судьба дочки Валерия Николаева и Ирины Апексимовой
Когда супруги, сыгравшие вместе в нашумевшем сериале «День рождения Буржуя», развелись, Даше было шесть лет.
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Фото, видео: Instagram @avratinskaya
В 1999 году Валерий Николаев и Ирина Апексимова, прожившие вместе 12 лет, сыграли супругов в нашумевшем детективном сериале «День рождения Буржуя». А через год в реальной жизни их брак распался. Валерий хотел делать карьеру в Голливуде, а Ирина не хотела уходить из театра и уезжать из России. Их дочери Даше к тому моменту исполнилось шесть лет.
Как пишет посвященный детям знаменитостей канал «С серебряной ложкой во рту» на Яндекс-Дзен, девочка родилась 14 марта 1994 года в Нью-Йорке, где в то время работали ее родители. Все детство она регулярно летала с одного континента на другой и по сравнению с Россией 1990-х Америка казалась ей вечным праздником. Там она исходила вдоль и поперек весь Диснейленд и пересмотрела все постановки на Бродвее.
Когда родители развелись, Даша вернулась с мамой в Москву и пошла в обычную школу. Одноклассники не очень тепло относились к дочери известных актеров, проведшей большую часть жизни за границей. Девочку называли «блатной», часто задирали и доводили до слез.
Училась Дарья средне, зато серьезно увлеклась балетом, даже поступила в Московскую академию хореографии. Но вскоре на танцевальной карьере пришлось поставить крест. Из-за травмы ноги в 15 лет Даше пришлось искать себе новое занятие. Выбор оказался предсказуемым: после школы она последовала совету родителей и поступила в Щукинское театральное училище на курс Владимира Брусникина.
Уже во время учебы Дарья Николаева взяла себе в качестве псевдонима фамилию прабабушки по материнской линии — Авратинская. Папу сначала огорчило, что дочь отказалась от его фамилии, но в конце концов он смирился.
Сейчас Дарье Авратинской 26 лет. Она служит в Театре на Таганке, которым руководит ее мама, и снимается в кино. В ее послужном списке уже шесть ролей.
Ранее, как писал 5-tv.ru, дочь Ирины Апексимовой и Валерия Николаева рассказала, что в детстве очень подружилась с актером Андреем Паниным. По ее словам, пока родители были на сцене, звезда сериала «Бригада» за кулисами «работал» ее няней.
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