«Бред какой-то!» — Пушков отреагировал на высказывание Макфола о «зеленых человечках»

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Светлана Александрова
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Российский сенатор и бывший посол США в РФ поспорили в соцсетях из-за протестов в Америке.

«Бред какой-то!» — Пушков отреагировал на высказывание Макфола о «зеленых человечках»

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Член Совета Федерации Алексей Пушков резко отреагировал на высказывание бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о России. Американский дипломат прокомментировал на своей странице в Twitter видео, на котором вооруженные мужчины в обмундировании без опознавательных знаков не пускают протестующих к Белому дому. Обращаясь к президенту США Дональду Трампу, Макфол упомянул «маленьких зеленых человечков», которых Москва направляет, чтобы «аннексировать и оккупировать территории».

«Мы так не делаем, прекратите эту ерунду», — написал Макфол.

Алексей Пушков назвал заявление дипломата бредом и напомнил, что действия США провоцируют появление террористических организаций.

«Правильно. Вы оккупируете целые страны, такие как Ирак; убиваете, принося хаос и рынки рабов, как в Ливии; несете нестабильность в регионы, порождая таких террористов, как ИГ*; поддерживаете джихадистов в борьбе с законным правительством, как в Сирии. И вы все еще говорите о России? Бред какой-то», — написал по-английски российский сенатор.

Twitter @Alexey_Pushkov

В ответ Макфол признал, что Вашингтон совершил ошибку, когда ввел войска в Ирак и отметил, что критикует за это власти США.

Twitter @McFaul

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, российский боец смешанного стиля Андрей Семенов прокомментировал идею президента UFC Дэйны Уайта привлечь к подавлению беспорядков на улицах американских городов профессиональных спортсменов.

* — террористическая организация запрещена в РФ.

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