За сутки в России от коронавируса излечились 5 343 человека

Коронавирус полностью победить за сутки смогли 5 343 россиянина. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба. Отмечается также, что всего с начала пандемии смогли вылечиться 226 731 пациент.

Тем временем, за минувшие сутки в стране было выявлено 8 984 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 38,5% не имели клинических проявлений болезни. При этом за несколько месяцев в России было проведено более 12,7 миллиона тестов. Положительный результат был зафиксирован лишь у 467 673 человек в 85 регионах страны.

Жертвами коронавируса за последние сутки стали 134 человека. Всего от COVID-19 скончались 5 859 заболевших.

Отмечается, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в РФ за неделю возросло на 15,2% против 17,8% за предыдущие семь дней. Об этом пишет ТАСС. С 1 по 7 июня штаб сообщил о 61 830 заразившихся. Это немного больше, чем на прошлой неделе, когда в стране выявили в общей сложности 61 362 случая. Тем временем среднесуточный рост числа инфицированных COVID-19 снизился с 2,4% до 2%.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что лучше защищает от COVID-19 респиратор или медицинская маска. Медики разных специальностей рассказали, чем хорош тот или иной выбор СИЗ.