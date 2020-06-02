Респиратор или медицинская маска? Врачи объяснили, что лучше защищает от COVID-19

Несмотря на то, что пик заболеваемости COVID-19 в России считается пройденным, вопрос необходимости ношения медицинских масок не теряет своей актуальности. В частности, продолжается спор между ведущими вирусологами и медиками прочих специальностей на тему: «Что эффективнее: медицинская маска, строительная или респиратор?».

Так, в эфире «Радио Sputnik» врач-иммунолог Владислав Жемчугов настаивал, что строительные респираторы, а также им подобные маски с клапанами нельзя использовать ежедневно.

«Они защитят от вируса, но в них нет никакого смысла ходить, это только отягощение легких и дыхательной системы. Кроме того, маски с клапанами открываются на выдохе, и если человек заражен, он беспрепятственно выдыхает вирус», — пояснил эксперт по особо опасным инфекциям.

Жемчугов также отметил, что лучшей защитой от COVID-19 по-прежнему считаются традиционные медицинские маски. По мнению специалиста, они достаточно гигиеничны и эффективно препятствуют проникновению любых, даже самых микроскопических, капель, которые возникают при разговоре с собеседником, при чихании или кашле.

«Вирус не сам по себе летает, он всегда абсорбируется на каких-то аэрозолях, частицах. Поэтому [медицинской маски] вполне достаточно. Медицинская маска — идеальный вариант [защиты] при скоплении людей», — напомнил россиянам иммунолог.

Противоположной точки зрения по этому вопросу придерживается врач-вирусолог Виктор Ларичев. В интервью изданию »Говорит Москва» медик заявил, что максимально эффективны при угрозе инфицирования коронавирусом именно строительные респираторы. По его словам, все дело в разительном отличии их производства от других средств индивидуальной защиты (СИЗ).

«Они как раз, лучше фильтруют, потому что они специально сделаны из такого материала, который именно пыль задерживает, пыль, которая меньше, чем капли», — объяснил свою позицию Ларичев.

Несмотря на бесконечные дебаты, медики единодушно призывают россиян следовать всем рекомендациям правительства, чтобы исключить вероятность второй волны инфицирования COVID-19 и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

При этом нет принципиального значения, какую именно маску выберет тот или иной гражданин. Главное — чтобы она всегда была под рукой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, людям с какими заболеваниями опасно носить медицинские маски.

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