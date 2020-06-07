Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым проходит в Москве

Траурная церемония прощания с советским и российским актером, режиссером и киносценаристом Михаилом Кокшеновым проходит в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.

В условиях режима санитарных ограничений из-за пандемии коронавируса проводить знаменитость в последний путь собрались только самые близкие люди, в числе которых дочь — Алевтина Кокшенова и коллеги по цеху.

По окончании траурных мероприятий урна с прахом Михаила Кокшенова будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище неподалеку от могилы Николая Гоголя.

Звезда комедий Михаил Кокшенов скончался 5 июня на 84-м году жизни. По информации 5-tv.ru, актер страдал от онкологического заболевания и лежал в реабилитационном центре в Московской области. В последнее время его состояние было тяжелым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому достанется имущество Кокшенова — особняк и квартира за 70 миллионов рублей.