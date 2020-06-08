«Красавцы-мужички»: Владимир Пресняков-младший показал три поколения знаменитой семьи
В честь дня рождения сына Артемия певец опубликовал атмосферное фото в Instagram.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, instagram @presnyakovvladimir
Владимир Пресняков поделился с подписчиками неожиданным снимком. В честь дня рождения сына Артемия, которому исполнилось пять лет, певец выложил в свой профиль в Instgram фото сразу с четырьмя Пресняковыми.
В кадре позирует отец певца — саксофонист Владимир Пресняков-старший, сам артист, а также два его сына — Никита и именинник Артемий. Все члены семьи держатся за руки.
Подписчикам очень понравилось семейное фото. Они выразили любовь к представителям всех поколений Пресняковых и призвали мужчин беречь друг друга.
«Какой прекрасный и сильный мужской род!!! Берегите друг друга!»
«Нравятся мне все Пресняковы! Без рисовок и пафоса!»
«Пресняковы! Вперед! Красавцы мужички! Плодитесь и размножайтесь!»
«Так трогательно. Сразу несколько поколений!!! Как это здорово», — написали пользователи.
У Владимира Преснякова двое сыновей — 29-летний Никита, рожденный в первом гражданском браке певца с Кристиной Орбакайте и Артемий от нынешней супруги Натальи Подольской.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Подольская готовится к пополнению в семье.
Читайте также
68%
-0.39 77.97
0.65
Нашли ошибку?