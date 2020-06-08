«Красавцы-мужички»: Владимир Пресняков-младший показал три поколения знаменитой семьи

Владимир Пресняков поделился с подписчиками неожиданным снимком. В честь дня рождения сына Артемия, которому исполнилось пять лет, певец выложил в свой профиль в Instgram фото сразу с четырьмя Пресняковыми.

В кадре позирует отец певца — саксофонист Владимир Пресняков-старший, сам артист, а также два его сына — Никита и именинник Артемий. Все члены семьи держатся за руки.

instagram @presnyakovvladimir

Подписчикам очень понравилось семейное фото. Они выразили любовь к представителям всех поколений Пресняковых и призвали мужчин беречь друг друга.

«Какой прекрасный и сильный мужской род!!! Берегите друг друга!»

«Нравятся мне все Пресняковы! Без рисовок и пафоса!»

«Пресняковы! Вперед! Красавцы мужички! Плодитесь и размножайтесь!»

«Так трогательно. Сразу несколько поколений!!! Как это здорово», — написали пользователи.

У Владимира Преснякова двое сыновей — 29-летний Никита, рожденный в первом гражданском браке певца с Кристиной Орбакайте и Артемий от нынешней супруги Натальи Подольской.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Подольская готовится к пополнению в семье.