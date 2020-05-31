Лайфхак от Розы Сябитовой: как понять, что мужчина на вас никогда не женится?

Самая известная сваха страны Роза Сябитова опубликовала в Instagram список советов, которые помогут женщине разобраться в чувствах мужчины. Теледива заявила, что представительница слабого пола уже во время первой встречи может почерпнуть нужную ей информацию. Однако зачастую барышни отчего-то игнорируют такую возможность.

«Например, если мужчина говорит, что мне с тобой хорошо, но я не готов к серьезным отношениям, он подразумевает, что никогда на вас не женится», — категорично заявила сваха.

Instagram @syabitova_roza

По словам Розы Сябитовой, женщинам не стоит тратить время на никому не нужные отношения. Их сваха советует «усыпить на ранней стадии».

«Увидев женщину и познакомившись с нею, мужчина понимает практически мгновенно, будет ли это его женщина. Если ощущение не возникло после двух-трех свиданий, оно не придет никогда», — написала Сябитова в микроблоге.

Телеведущая вывела интересные закономерности знакомств и романтических отношений, опираясь на авторскую статистику и наблюдения длиною в 25 лет. Об этом пишут «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru писал, что на Розу Сябитову ополчились в сети из-за «неработающих советов» по поиску принца.