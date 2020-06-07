Цымбалюк-Романовская радикально ответила на критику после скандала с покойной Норкиной

Виталина Цымбалюк-Романовская выдержала небольшую паузу после критики ее высказывания о только что скончавшейся супруге известного журналиста и телеведущего Андрея Норкина Юлии, и с новыми силами вступила в полемику с осудившими ее подписчиками. В своем Instagram она сообщила, что заблокировала всех, кто пытался ее оскорбить и обзывался.

«Значит так, товарищи Люди. Доброго времени суток. Я ознакомилась с вашими мнениями и считаю, что язык, на котором они высказаны — не достоин моей странички. Всех, кто обзывается (в основном с ошибками), пытается меня оскорбить — всегда уходят в бан», — написала Виталина.

Она отметила, что ее страничка — это ее дом и она вольна размещать там такие публикации, какие сочтет нужным. Критиковавших ее пользователей пианистка из Киева сравнила с «гоблинами, бьющими витрины на 5th Avenue», и процитировала Джигарханяна, который, по ее словам, называл таких людей «бракованными».

«Мой бывший муж никогда больше не сможет заступиться ни за себя, ни за меня. Но я — буду держать эту оборону всегда. Он любил говорить: „будем отстреливаться“. Уверяю вас — я отстреляюсь. От всех, кто унижал и пытается унизить, я знаю, что я — сильнее всех вас», — заявила Цымбалюк-Романовская.

Как отмечает интернет-портал «Утро.ру», подписчики Виталины снова разделились на два лагеря: одни поддерживают ее и называет «ангелом», другие возмущаются и называют ее поступок «мерзостью».

Instagram @vitalinaromanovskaya

«Вы, Виталина — ангел. И боец. Преклоняюсь!»

«Ну народ у нас! Говорят осатанели, а наши окарантинились… Люди у нас добрые! До сих пор успокоиться не могут! Вы замечательная! Желаю вам найти хорошего мужчину интеллигентного музыкального!»

«Уже совсем никто не вспоминает! Хайповать на смерти — это высший пилотаж мерзости и лицемерия! Про вас никто не помнит, и не вспомнит никогда! Единственная ваша возможность смерть другого прекрасного человека! Жаль смотреть на ваши нервные дерганья», — приводит издание избранные комментарии пользователей.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, после известия о скоропостижной смерти Юлии Норкиной Виталина Цымбалюк-Романовская выложила на своей странице в Instagram видео конфликта с журналисткой во время одного из ток-шоу, наложив при этом на запись звук из фильма «Собачье сердце», и комментарий, который многие пользователи соцсети сочли, мягко говоря, неуместным.