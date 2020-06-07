Как россияне встретили праздник Святой Троицы?

Православные христиане отмечают один из важнейших религиозных праздников — День Святой Троицы, который приходится на 50-й день после Пасхи. Из-за времени празднования его также называют Пятидесятницей, еще одно, народное название — День рождения церкви. Официально отмечать день Святой Троицы начали в конце IV века, после официального принятия на Вселенском соборе в Константинополе догмата о трех ипостасях Бога.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил богослужение в подмосковном храме святого благоверного князя Александра Невского в Переделкино. Он напомнил, что в этот день «на всю вселенную, но особенно на учеников Христа Спасителя» снизошел Дух Святой — третье лицо Троицы. Глава Русской православной церкви поздравил всех верующих с праздником.

В Петербурге многие жители устремились в Казанский кафедральный собор. Несмотря на то, что в Северной столице церкви открылись для прихожан 5 июня, посещать их можно только в средствах индивидуальной защиты, а находиться внутри — на расстоянии полутора метров друг от друга. Для этого в Казанском соборе на пол нанесли специальную разметку. По новым правилам, храм должен вместить не более 200 человек. Остальные могут остаться во вне, где установлены громкоговорители.

А в Крыму понедельник, 8 июня, объявлен выходным днем в связи с празднованием Дня Святой Троицы. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Сергей Аксенов.

В Пскове божественная литургия прошла на уникальных фундаментах храмов XII–XIII в Довмонтовом городе.

Поздравляют православных и лидеры других государств. Так, президент Молдавии Игорь Додон в своем сообщении сделал акцент именно на жителях деревень, которые по-особенному относятся к церковным праздникам, в том числе, к Святой Троице.

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