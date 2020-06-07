В Башкирии проверяют, предлагали ли родным умерших самостоятельно искать тела в морге

В Башкирии инициировали проверку инцидента, якобы имевшего место в морге города Белебей. Об этом сообщили РИА Новости в Минздраве региона.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что местный житель был шокирован предложением поискать тело покойной родственницы в морге самостоятельно. Позднее «Московский комсомолец» поговорил с мужчиной и выяснил, что, по его словам, тела складированы друг на друга, а некоторые уже источали трупный запах.

«Если вам известны факты коррупции, которые вы можете подтвердить, просим сообщить подробно, будут приняты соответствующие меры по их недопущению. В отношении иных фактов, изложенных в вашем обращении, проводится служебная проверка», — сообщили агентству в Минздраве республики.

Также там дали оценку ситуации в местном морге. По словам начальника бюро судебно-медицинских экспертиз региона Александры Орловской, в комнате для хранения тел сломалась система охлаждения, но до конца июня ее должны починить.

«Данная комната оборудована полками для размещения тел, трупы друг на друга не укладываются. Несмотря на вышедшедшую из строя систему охлаждения, температура в помещении для хранения тел умерших, не превышает 15 градусов, что позволяет предотвратить гнилостное изменение тела в течение одних-двух суток», — констатировали в ведомстве.

Кроме того, там добавили, что жалоб от местных жителей по итогам выдачи тел не поступало. По словам представителя Минздрава республики, в морге работает всего один судмедэксперт, что затрудняет скорость работы. Запах же может присутствовать в помещении, так как нередко тела поступают уже в «состоянии далеко зашедшей гнилостной трансформации».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рефрижератор с телами умерших от коронавируса сгорел в Петербурге.