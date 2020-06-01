Рефрижератор с телами умерших от коронавируса сгорел в Петербурге

Рефрижератор с телами пациентов, умерших от COVID-19, сгорел в Санкт-Петербурге. Пожар произошел в ночь на 31 мая на территории Городской многопрофильной больнице № 2 на улице Есенина в Выборгском районе города. Как стало известно 78.ru., внутри машины в момент инцидента находилось пять тел. Контейнер вскрывал санитар морга и дежурный врач.

Согласно данным пресс-службы МЧС по региону, возгорание произошло на площади трех квадратных метров в компрессоре кондиционера. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и потушили пламя. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли, трое пострадали в результате пожара в больнице в Татарстане. Возгорание произошло в палате в сосудистом отделении ЦРБ города Зеленодольска.