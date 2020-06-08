Клип с Галустяном в образе Супер Жорика и полуголыми моделями набрал более миллиона просмотров

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Карина Бернтгольц
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Размещенный 5 июня видеоролик на песню «Золото» завоевал любовь зрительской аудитории.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, YouTube @ Super Жorik

Новый клип знаменитого комика Михаила Галустяна на песню «Золото» взорвал сеть. Видеоролик, в котором юморист предстал в необычном для себя образе Супер Жорика, был опубликован на YouTube 5 июня, и уже через два дня его просмотрели более одного миллиона интернет-пользователей.

Качественно снятое и в то же время в меру смешное и притягательное видео не смогло оставить юзеров равнодушными. Ошеломительные модели, щеголяющие по подиуму в откровенных бикини, роскошный показ мод, бесподобная роль Александра Гудкова и золотой облегающий комбинезон самого Галустяна — все это произвело впечатление на зрительскую аудиторию.

Судя по отметкам «мне нравится», большинство пользователей оценили клип положительно. В комментариях они восхитились талантом известного комика.

«Талантливый человек талантлив во всем!»

«Пятигорск так похорошел при Супер Жорике!»

«Очень классно», — отметили юзеры.

Ране 5-tv.ru Рассказывал, что в ноябре прошлого года Михаил Галустян выпустил дебютный клип на песню «Хочу тибя любицца», который собрал более 50 миллионов просмотров на YouTube. Тогда фанаты комика поддержали его новое амплуа и посоветовали не останавливаться на достигнутом.

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