Кто находился за рулем Ferrari, влетевшего в Volkswagen Polo в центре Петербурга?
В результате серьезной аварии на пересечении Введенской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны погиб один человек.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; 5-tv.ru
Стали известны подробности смертельного ДТП в центре Санкт-Петербурга. По предварительным данным, на пересечении Введенской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны автомобиль Ferrari, двигавшийся по дороге на огромной скорости, влетел в Volkswagen Polo, который в этот момент поворачивал налево и не уступил дорогу. Водитель последнего скончался от сильного удара.
5-tv.ru удалось выяснить подробности о водителе Ferrari. Оказалось, что за рулем иномарки стоимостью 20 миллионов рублей находился сам владелец — 42-летний бизнесмен Арсений Орлов. Предприниматель числится учредителем трех компаний: «Петрогрупп», «Логистические Технологии» и «Комплексное Решение» — в основном фирмы занимаются оптовой продажей консервированных фруктов и овощей и производством соков. Согласно пока не подтвержденной информации, спорткар мужчина приобрел в марте этого года.
Ранее о страшном ДТП в центре Северной столицы рассказал очевидец.
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