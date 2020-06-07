Кто находился за рулем Ferrari, влетевшего в Volkswagen Polo в центре Петербурга?

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 482

В результате серьезной аварии на пересечении Введенской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны погиб один человек.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; 5-tv.ru

Стали известны подробности смертельного ДТП в центре Санкт-Петербурга. По предварительным данным, на пересечении Введенской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны автомобиль Ferrari, двигавшийся по дороге на огромной скорости, влетел в Volkswagen Polo, который в этот момент поворачивал налево и не уступил дорогу. Водитель последнего скончался от сильного удара.

5-tv.ru удалось выяснить подробности о водителе Ferrari. Оказалось, что за рулем иномарки стоимостью 20 миллионов рублей находился сам владелец — 42-летний бизнесмен Арсений Орлов. Предприниматель числится учредителем трех компаний: «Петрогрупп», «Логистические Технологии» и «Комплексное Решение» — в основном фирмы занимаются оптовой продажей консервированных фруктов и овощей и производством соков. Согласно пока не подтвержденной информации, спорткар мужчина приобрел в марте этого года.

Ранее о страшном ДТП в центре Северной столицы рассказал очевидец.

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