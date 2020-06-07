В Росприроднадзоре рассказали, как пытались скрыть утечку в Норильске

Власти Красноярска были извещены об аварии на ТЭЦ-3 непосредственно в тот день, когда произошло ЧП в Норильске. Как рассказал в интервью 5-tv.ru замначальника отдела Росприроднадзора Норильска Василий Рябинин местные власти были в курсе произошедшего с резервуаром на теплоэлектроцентрали.

«Все было сообщено и доложено. Были приложены все материалы и фото. Все было соблюдено. Докладывали в Красноярск, конечно. В Межрегиональное Енисейское управление Росприроднадзора. И дальше уже уходило, я надеюсь», — сообщил Василий Рябинин.

На 29 мая у сотрудников местного надзорного ведомства была намечена проверка неподалеку от ТЭЦ-3. И уже тогда сотрудники Росприроднадзора выяснили об утечке из резервуара. По словам Рябинина, его и начальника отдела, выехавших к теплоэлектроцентрали дважды не пропустили на место аварии, невзирая на то, что у них при себе были удостоверения.

«Там были ленточки. Мы сделали каменное лицо, пошли. Нас остановили. Решили обратиться к милиции. Милиция в жесткой форме сказала нам, что это частная территория. Хотя я точно знаю, что это не так. Частная территория там за забором», — поясняет сотрудник Росприроднадзора.

После этого Рябин вместе со своим руководителем отправились снимать ручей, в который уже попала солярка.

Сотрудник надзорного ведомства рассказал, что через некоторое время к ручью подъехали вооруженные люди и стали их прогонять. К тому моменту они с коллегой успели отснять последствия аварии и не стали вступать в конфликт с внезапно появившейся охраной.

«Вооруженные люди появились, когда мы уже все отсняли на месте аварии. Почти на месте — метров 500. Подъехал УАЗик. Оттуда вышли, представились охраной Заполярного филиала, завода вернее — Надеждинского металлургического завода. И попросили удалиться. Но мы уже сделали свои дела. Они были вооружены пистолетами Макарова», — говорит Рябинин.

По словам сотрудника Росприроднадзора, даже сейчас настоящие масштабы случившегося могут быть не до конца выяснены. Так как пробы в некоторых местах, по его словам, взять не удалось.

«Пробы отбирались. Но это очень большое озеро (озеро Пясино — Прим. ред.). И я считаю, что пробы брались не в том месте, где было основное загрязнение. Но здесь вопрос не в содержании, а в том, что все ушло туда. Вы видели официальные данные. Согласно им, написано, что попадание остановлено. Люди думают, что это значит, что в озере ничего нет. Я несколько раз передавал координаты, где на 31 число надо отбирать. Скидывал в прокуратуру эти координаты и своему руководству. По разным причинам это не сделали», — говорит Рябинин.

ЧП на ТЭЦ-3, расположенной под Норильском, случилось днем 29 мая. В результате разрушения резервуара для хранения нефтепродуктов около 20 тысяч тонн дизельного топлива попало в реки Далдыкан и Амбарную. На месте аварии сейчас работают 500 сотрудников экстренных спецслужб. По официальной информации, разлив топлива удалось локализовать.

По факту случившегося возбуждено четыре уголовных дела в соответствии со статьями о «халатности», «нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ», «загрязнении вод» и «порче земли».