Четвертое уголовное дело возбуждено после разлива топлива в Норильске

Следственный комитет возбудил четвертое уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов после аварии на норильской ТЭЦ-3. Дело возбуждено о халатности за несвоевременное информирование о ЧП.

«В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Ранее были возбуждены дела по статье о «порче земли», о «нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «загрязнении вод».

В настоящее время следователи допрашивают лиц, в том числе должностных, ответственных за своевременное информирование населения о чрезвычайной ситуации. Кроме того, уже задержан начальник цеха ТЭЦ-3 НТЭК Вячеслав Старостин.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, следователи Следственного комитета ходатайствуют перед судом об аресте начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК». От дачи показаний отказался, уточнили в ведомстве.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. По данным Следственного комитета, из-за разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Площадь возгорания превысила три сотни квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Однако из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки Далдыкан, а затем в Амбарную.