В ЗВО приступили к репетициям Парада Победы

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В Минобороны подчеркивают — весь личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты. Участники парада также сдадут тест на коронавирус.

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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

Сегодня начинаются репетиции Парада Победы в подмосковном Алабино. Тренировки будут проходить ежедневно в течение всей недели. К репетициям также приступают и военнослужащие Западного военного округа.

В параде на Дворцовой площади Петербурга примут участие почти пять тысяч военных. В Минобороны подчеркивают — весь личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты. Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне также сдадут тест на коронавирус.

Сейчас на аэродромах Ленинградской области тренируются и колонны военной техники. На Дворцовой будет больше ста единиц: танки, артиллерийские установки, ракетные комплексы, бронированные автомобили. В небе над Петербургом пролетят вертолеты, военно-транспортные самолеты, истребители и самолеты-разведчики. Ну а, в акватории Невы зрители увидят военные корабли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные репетируют Парад Победы в масках и с увеличенными дистанциями.

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