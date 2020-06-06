Военные репетируют Парад Победы в масках и с увеличенными дистанциями

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Светлана Александрова
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Перед репетицией площадка была тщательно продезинфицирована спецавтомобилями АРС, а за личным составом постоянно наблюдают медики.

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Фото, видео: Министерство обороны РФ

Тема:
Эпидемия коронавируса

Военные Центрального военного округа провели в Самарской области репетицию Парада Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны с соблюдением мер предосторожности по профилактике коронавируса.

Перед началом репетиции площадку обработали дезинфицирующим раствором из спецавтомобилей АРС, дистанция между парадными расчетами была увеличена, а между их прохождением проводилась замена масок и перчаток военнослужащим. Транспорт, на котором личный состав доставлялся к месту тренировки, тоже был предварительно обработан специалистами соединения РХБ защиты.

В репетиции тренировке приняли участие около 1,7 тысячи военнослужащих различных Самарского гарнизона и соединения специального назначения ЦВО, а также представители Росгвардии, МВД, ФСИН и МЧС. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, во время тренировок на полигоне и в месте проживания за состоянием личного состава постоянно наблюдают медики.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Парад Победы в российских городах в этом году из-за коронавируса перенесен с 9 мая на 24 июня. Репетиции проходят не только на земле, к тренировкам приступили и военные летчики.

Военные репетируют Парад Победы в масках и с увеличенными дистанциями

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Министерство обороны РФ

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Министерство обороны РФ

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Министерство обороны РФ

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Министерство обороны РФ

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Министерство обороны РФ

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Министерство обороны РФ

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Министерство обороны РФ

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Министерство обороны РФ

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Эпидемия коронавируса
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