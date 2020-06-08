Какова вероятность «подхватить» COVID-19 в самолете? — мнение эксперта
Ведущий научный сотрудник Виктор Ларичев объяснил, почему нельзя отменять масочный режим.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Frey, Christoph Soeder, COVER Images; ТАСС / Srdjan Ilic/PIXSELL
Ношение медицинской маски или респиратора поможет снизить риски инфицирования COVID-19 в самолете, заявил ведущий специалист центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Ларичев.
В эфире программы на радиостанции «Говорит Москва» эксперт также объяснил, почему не стоит пренебрегать элементарными правилами гигиены и защиты органов дыхания, несмотря на стабильную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в стране.
«Хорошо, что ВОЗ перешла на ношение масок всеми, всегда. Мы не будем их носить пожизненно, но что-то надо делать: в самолетах, например. Либо что-то делать с вентиляцией в самолете, либо в масках летать. Это реальный путь заражения, особенно респираторными инфекциями», — отметил Ларичев.
Ученый подчеркнул, что в настоящий момент носить средства индивидуальной защиты (СИЗ) важно не только инфицированными COVID-19 пациентам, но и полностью здоровым гражданам.
«От того, что мы будем, например, в самолете летать в масках, хуже не будет», — подытожил Виктор Ларичев.
Известно, что в отдельных регионах России продолжает действовать обязательный масочный режим. Введение данных мер безопасности населения коснулось жителей крупных субъектов, в частности, Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о нетипичных проявлениях COVID-19 у человека.
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