Какова вероятность «подхватить» COVID-19 в самолете? — мнение эксперта

|
Виктория Андреева
33

Ведущий научный сотрудник Виктор Ларичев объяснил, почему нельзя отменять масочный режим.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Frey, Christoph Soeder, COVER Images; ТАСС / Srdjan Ilic/PIXSELL

Ношение медицинской маски или респиратора поможет снизить риски инфицирования COVID-19 в самолете, заявил ведущий специалист центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Ларичев.

В эфире программы на радиостанции «Говорит Москва» эксперт также объяснил, почему не стоит пренебрегать элементарными правилами гигиены и защиты органов дыхания, несмотря на стабильную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в стране.

«Хорошо, что ВОЗ перешла на ношение масок всеми, всегда. Мы не будем их носить пожизненно, но что-то надо делать: в самолетах, например. Либо что-то делать с вентиляцией в самолете, либо в масках летать. Это реальный путь заражения, особенно респираторными инфекциями», — отметил Ларичев.

Ученый подчеркнул, что в настоящий момент носить средства индивидуальной защиты (СИЗ) важно не только инфицированными COVID-19 пациентам, но и полностью здоровым гражданам.

«От того, что мы будем, например, в самолете летать в масках, хуже не будет», — подытожил Виктор Ларичев.

Известно, что в отдельных регионах России продолжает действовать обязательный масочный режим. Введение данных мер безопасности населения коснулось жителей крупных субъектов, в частности, Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о нетипичных проявлениях COVID-19 у человека.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
68.63
-0.39 77.97
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
7:47
Понедельник, 8 июня: почему в Духов день успешно завершится романтический ужин?
7:45
В МЧС предупредили петербуржцев о ветре и грозах в понедельник
7:37
Украинские эксперты рассказали, как ВВС США могут ударить по Сибири и Арктике
7:30
«Девчонка-зажигалочка!» — укутанная в полотенце Королева открыла банный сезон
7:19
В Сирии поймали завербованного двумя разведками шпиона

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок