Врач высшей категории, терапевт Юрий Ярошенко в беседе с 5-tv.ru рассказал о нетипичных симптомах COVID-19 у людей разного возраста, а также объяснил, что необходимо делать в случае, если человек внезапно их обнаружил.

Известно, что на днях Минздрав РФ опубликовал седьмую версию методических рекомендаций, где четко прописаны атипичные симптомы коронавируса у пациентов, преимущественно пожилого возраста. В частности, речь идет о высыпаниях или аллергических реакциях на кожных покровах.

«Изменения на коже, которые вызваны коронавирусной инфекцией, крайне многообразны. Они могут выглядеть как кожные заболевания, которые не имеют никакого отношения к COVID-19. <…> Касательно любого рода изменений на руках лучше обратиться к врачу», — сразу же отметил эксперт.

По словам медика, ни один пациент не сможет самостоятельно решить проблему серьезных высыпаний. Более того, на первичном приеме не каждому врачу удается верно диагностировать характер заболевания: имеют эти изменения отношения к COVID-19 или нет. Поэтому обычно назначается целый комплекс исследований, а лечебные препараты подбираются исходя из индивидуальных особенностей организма.

«У меня есть электронная форма атласа кожных проявлений именно при COVID-19. Там — абсолютно весь набор: и пузырьки, и пятна, и пустулы. Все есть! Причем абсолютно разной локализации. Поэтому очень сложно точно сказать», — пояснил Ярошенко.

Говоря об атипичных проявлениях коронавируса, собеседник 5-tv.ru также упомянул о постоянных скачках артериального давления, кишечных расстройствах, болях в животе, снижении концентрации внимания и тому подобных психических расстройствах организма.

По словам эксперта, все это сегодня рассматривается как побочные проявления или осложнения COVID-19, равно, как, например, заболевания органов дыхания.

«Это не признак. Это все следствия заболевания. <…> Поэтому говорить, что у всех, у кого есть делирий, есть коронавирус — это не очень правильно», — заметил терапевт.

И в заключение добавил, что при любых симптомах COVID-19, а также других явных изменениях в организме необходимо обращаться за медицинской помощью.

По состоянию на 4 июня всего в России коронавирус полностью победили 204 623 пациента. За последние сутки от COVID-19 излечились 8 666 россиян. Всего для выявления инфекции в стране было проведено более 11,7 миллиона исследований. В целом за период пандемии было зафиксировано 441 108 случаев заражения, 5 384 пациента умерли.

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