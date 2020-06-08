«Прекрасная легкая эротика»: полуобнаженная Седокова вновь заинтриговала фанатов
Популярная певица опубликовала в сети «жаркое» селфи.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @annasedokova
Нежная, добрая, талантливая и безумно красивая — такими эпитетами можно охарактеризовать экс-участницу золотого состава поп-группы «ВИА Гра» Анну Седокову. По крайней мере, так считают верные фанаты звезды.
Ежедневно певица публикует в Instagram массу фото и видео, глядя на которые можно смело заявить: перед нами — одна из красивейших женщин отечественного шоу-бизнеса. Так, например, явное тому подтверждение — сексуальное селфи Седоковой из ванной комнаты, на котором артистка позирует в трусиках и топе с тонкими бретелями, едва удерживающим ее пышный бюст.
«Только тссс» — сопроводила фото Седокова соответствующими смайлами.
Пройти мимо «горячего» поста дивы было невозможно: пользователи сети то и дело вторили друг другу, отмечая, как «радуется глаз, глядя на такую красотку».
«Ну это просто hot!»
«Пошла жара! Анюта — огонь!»
«А мне нравится! Естественно и женственно! Сразу видно — любима и счастлива!»
«Прекрасная легкая эротика! Спасибо, порадовали в выходной день!» — откликались подписчики звезды.
К слову, на днях известная артистка удивила фолловеров не только прекрасным декольте, но и предприимчивостью. Несмотря на пандемию COVID-19, Анна умудрилась приобрести вторую квартиру.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты Анны Седоковой предположили беременность певицы, судя по откровенному фото в ее Instagram.
Читайте также
68%
-0.39 77.97
0.65
Нашли ошибку?