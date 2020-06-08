«Прекрасная легкая эротика»: полуобнаженная Седокова вновь заинтриговала фанатов

Нежная, добрая, талантливая и безумно красивая — такими эпитетами можно охарактеризовать экс-участницу золотого состава поп-группы «ВИА Гра» Анну Седокову. По крайней мере, так считают верные фанаты звезды.

Ежедневно певица публикует в Instagram массу фото и видео, глядя на которые можно смело заявить: перед нами — одна из красивейших женщин отечественного шоу-бизнеса. Так, например, явное тому подтверждение — сексуальное селфи Седоковой из ванной комнаты, на котором артистка позирует в трусиках и топе с тонкими бретелями, едва удерживающим ее пышный бюст.

«Только тссс» — сопроводила фото Седокова соответствующими смайлами.

Instagram @annasedokova

Пройти мимо «горячего» поста дивы было невозможно: пользователи сети то и дело вторили друг другу, отмечая, как «радуется глаз, глядя на такую красотку».

«Ну это просто hot!»

«Пошла жара! Анюта — огонь!»

«А мне нравится! Естественно и женственно! Сразу видно — любима и счастлива!»

«Прекрасная легкая эротика! Спасибо, порадовали в выходной день!» — откликались подписчики звезды.

К слову, на днях известная артистка удивила фолловеров не только прекрасным декольте, но и предприимчивостью. Несмотря на пандемию COVID-19, Анна умудрилась приобрести вторую квартиру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты Анны Седоковой предположили беременность певицы, судя по откровенному фото в ее Instagram.