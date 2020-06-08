«Прекрасная легкая эротика»: полуобнаженная Седокова вновь заинтриговала фанатов

|
Виктория Андреева
104

Популярная певица опубликовала в сети «жаркое» селфи.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @annasedokova

Нежная, добрая, талантливая и безумно красивая — такими эпитетами можно охарактеризовать экс-участницу золотого состава поп-группы «ВИА Гра» Анну Седокову. По крайней мере, так считают верные фанаты звезды.

Ежедневно певица публикует в Instagram массу фото и видео, глядя на которые можно смело заявить: перед нами — одна из красивейших женщин отечественного шоу-бизнеса. Так, например, явное тому подтверждение — сексуальное селфи Седоковой из ванной комнаты, на котором артистка позирует в трусиках и топе с тонкими бретелями, едва удерживающим ее пышный бюст.

«Только тссс» — сопроводила фото Седокова соответствующими смайлами.

Instagram @annasedokova

Пройти мимо «горячего» поста дивы было невозможно: пользователи сети то и дело вторили друг другу, отмечая, как «радуется глаз, глядя на такую красотку».

«Ну это просто hot!»

«Пошла жара! Анюта — огонь!»

«А мне нравится! Естественно и женственно! Сразу видно — любима и счастлива!»

«Прекрасная легкая эротика! Спасибо, порадовали в выходной день!» — откликались подписчики звезды.

К слову, на днях известная артистка удивила фолловеров не только прекрасным декольте, но и предприимчивостью. Несмотря на пандемию COVID-19, Анна умудрилась приобрести вторую квартиру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты Анны Седоковой предположили беременность певицы, судя по откровенному фото в ее Instagram.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
68.63
-0.39 77.97
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:20
От ужастиков до фэнтези: книжный фестиваль «Красная площадь» завершается в Москве
9:11
«Позитивчик»: Юлия Ковальчук порадовала подписчиков весьма скромным фото
8:59
Экс-участник группы «Агата Кристи» Дмитрий Snake Хакимов попал в аварию
8:52
В Росссии отмечают столетний юбилей легенды советской авиации Ивана Кожедуба
8:45
Как выбрать вкусный и полезный хлеб? — лайфхак от врача-диетолога
8:38
Губернаторов оценят по работе в сфере защиты населения от ЧС

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок