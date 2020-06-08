В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Соответствующий документ уже направлен на рассмотрение в правительство.
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Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР разработали законопроект о введении почасовой оплаты труда в РФ с 1 января 2021 года. Как сообщает РИА Новости, документ парламентарии уже направили на рассмотрение в правительство.
Согласно инициативе, россиянам, которые выполняют трудовые обязанности по срочному договору или неполный день, будет установлен размер минимальной оплаты — 150 рублей в час.
Ставка будет индексироваться раз в год с учетом роста потребительских цен. Отмечается, что применение минимального размера почасовой оплаты для других целей не предусмотрено.
Авторы законопроекта указали, что в России на данный момент, исходя из минимального размера оплаты труда, эта ставка варьируется от 65,92 рубля до 89,85 рубля.
Ранее 5-tv.ru назвал регионы с самыми высокими зарплатами.
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