В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР разработали законопроект о введении почасовой оплаты труда в РФ с 1 января 2021 года. Как сообщает РИА Новости, документ парламентарии уже направили на рассмотрение в правительство.

Согласно инициативе, россиянам, которые выполняют трудовые обязанности по срочному договору или неполный день, будет установлен размер минимальной оплаты — 150 рублей в час.

Ставка будет индексироваться раз в год с учетом роста потребительских цен. Отмечается, что применение минимального размера почасовой оплаты для других целей не предусмотрено.

Авторы законопроекта указали, что в России на данный момент, исходя из минимального размера оплаты труда, эта ставка варьируется от 65,92 рубля до 89,85 рубля.

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