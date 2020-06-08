«Позитивчик»: Юлия Ковальчук порадовала подписчиков весьма скромным фото
Бывшая солистка группы «Блестящие» открыла сезон принятия солнечных ванн.
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Фото, видео: Instagram @juliakovalchuk
Певица Юлия Ковальчук в своем аккаунте в Instagram порадовала подписчиков весьма скромным фото. На снимке 37-летняя знаменитость позирует в бикини и шляпе на лужайке, сидя в кресле-пуфе с книгой в руках.
«Сезон загара открыла, книжку для фото тоже открыла, но на этом все… Не читается. Лень, слишком соскучилась по красоте вокруг или книга так себе!» — написала в посте бывшая солистка группы «Блестящие».
Подписчики Юлии Ковальчук воодушевились увиденным. Большинству пользователей фото певицы пришлось по нраву. Несмотря на это, некоторым все же не хватило откровенных деталей на снимке.
«Хорошенькая какая!»
«Мило… Очень мило»;
«Ножки — просто шедевр!»
«Юля, ну где же сиси?!» — пишут юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Ковальчук рассказала о своей реакции на комментарии хейтеров в сети.
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