«Позитивчик»: Юлия Ковальчук порадовала подписчиков весьма скромным фото

Певица Юлия Ковальчук в своем аккаунте в Instagram порадовала подписчиков весьма скромным фото. На снимке 37-летняя знаменитость позирует в бикини и шляпе на лужайке, сидя в кресле-пуфе с книгой в руках.

«Сезон загара открыла, книжку для фото тоже открыла, но на этом все… Не читается. Лень, слишком соскучилась по красоте вокруг или книга так себе!» — написала в посте бывшая солистка группы «Блестящие».

Instagram @juliakovalchuk

Подписчики Юлии Ковальчук воодушевились увиденным. Большинству пользователей фото певицы пришлось по нраву. Несмотря на это, некоторым все же не хватило откровенных деталей на снимке.

«Хорошенькая какая!»

«Мило… Очень мило»;

«Ножки — просто шедевр!»

«Юля, ну где же сиси?!» — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Ковальчук рассказала о своей реакции на комментарии хейтеров в сети.