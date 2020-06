Дублер Киану Ривза рассказал об истинном характере брутального актера

Дублер именитого канадского актера и режиссера Киану Ривза Джереми Фрай рассказал о том, что на самом деле скрывается за образом брутального мачо, которого постоянно играет в кино артист.

Фрай поделился с корреспондентом портала We Got This Covered своими наблюдениями за Ривзом во время плотного сотрудничества на съемках боевика «Джон Уик».

«Все хорошее, что вы слышали о нем, на 110% верно», — коротко отметил каскадер в интервью.

На просьбу объяснить, что именно подразумевает дублер, Джереми ответил однозначно: Киану — добрый, открытый и честный человек, готовый прийти на помощь окружающим в любую минуту.

globallookpress.com / Jörg Carstensen

Так, например, на съемочной площадке Ривз не раз выручал и самого Фрая. Например, актер, как настоящий профессионал, старался большую часть трюков «взвалить на себя», самоотверженно бросаясь навстречу опасности. Однако в то же время Киану прекрасно чувствует ту грань, когда любое опрометчивое движение может оказаться фатальным. Тогда он отступает, доверив работу опытным коллегам.

«Он самоотвержен и работает не покладая рук!» — подытожил дублер именитого актера.

