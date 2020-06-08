Блогер, хип-хоп исполнительница и бывшая жена рэпера Гуфа, Айза Анохина, дала совет девушкам по поводу личной жизни. Звезда призвала своих подписчиц ни в коем случае не рожать детей от жадных мужчин, чтобы потом не остаться без финансовой помощи.

По мнению Айзы, лучше родить ребенка от бедного, но щедрого, чем того, кто будет считать каждую копейку и следить, чтобы «даже в продуктовом магазине вы не брали лишнего».

«Девочки! Запомните! Вот прям раз и навсегда! Никогда никогда никогда никогда не выходите замуж и тем более не рожайте детей от жадных мужчин! От бедных можно, от тех бедных, которые готовы последнюю копейку отдать вам на цветок и ребенку на игрушку!» — написала Айза на своей странице в Instagram.

Instagram @aizalovesam

Анохина предупредила, что в противном случае можно попасть в ситуацию, в которой оказалась она сама, — «два малыша и никакой финансовой поддержки».

«Я не жалуюсь, просто предупреждаю! Чтобы вам не было жалко моих бывших», — добавила звезда.

Мнения фолловеров на высказанные мысли Анохиной разделились. В то время как одни поддержали певицу и посоветовали бежать от жадных мужчин, другие посчитали, что артистка слишком долго помнит плохое и должна уже отпустить прошлое и забыть бывших супругов.

«Мужчине, который не может содержать свою семью, женщина не положена»

«Да, жадность плохо»

«Хватит уже ругаться»

«Забудьте уже о нем и радуйтесь, что у вас двое замечательных детей, которые вас очень сильно любят», — посоветовали поклонники Айзы.

У Айзы Анохиной двое детей от разных браков. Первенца Сэма, которому исполнилось десять лет, Айза родила от рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф. Младший сын Айзы, трехлетний Элвис, родился в браке с бизнесменом и серфером Дмитрием Анохиным. Несмотря на то, что певица официально не расторгла брак с Анохиным, появилась информация, что они уже вместе не живут.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анохина подтвердила роман с известным исполнителем Олегом Майами.