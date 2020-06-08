«Псины и крольчатины»: дети Киркорова рассказали о своих домашних животных

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Алиса Старжевская
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Наследники поп-короля не пускают питомцев в дом, из-за того, что те портят мебель.

«Псины и крольчатины»: дети Киркорова рассказали о своих домашних животных

Фото: Instagram @fkirkorov

Мартин и Алла-Виктория Киркоровы рассказали о своих питомцах в эфире телеканала НТВ. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

«У нас дома живут две псины и три крольчатины», — заявил Киркоров-младший.

Однако, по его признанию, животные «испортили диван» и в дом их не берут.

Кроликов — или, как их называет Алла-Виктория, «заек» — семья приобрела в июле 2019 года. До этого Киркоровым подарила собаку породы вельш-корги Ольга Слуцкер, столичная бизнес-леди. А вот щенок по имени Лоренцо появился на четвертый день рождения Аллы-Виктории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что блогер и эксперт по развитию СМИ при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал участие Филиппа Киркорова в передаче «В маске шоу», назвав его юмор «низкопробным» и «детсадовским».

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