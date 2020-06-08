Тиран или бабник? Годы рождения мужчин с самым сложным характером

При знакомстве с понравившимся мужчиной мало кто из женщин задается вопросом, в какой год родился потенциальный избранник. В основном, представительницы прекрасного пола интересуются его достатком, положением в обществе, уровнем интеллекта, харизмой и чувством юмора. Вместе с тем, со временем обаятельный и умный на первый взгляд претендент может оказаться человеком, характер которого вынести будет очень трудно. Femmie собрал годы рождения, в которые рождаются мужчины с наиболее тяжелым характером.

Год Обезьяны

Мужчина, родившийся в год Обезьяны — самая неподходящая кандидатура для построения прочных отношений. Интрижки на стороне, флирт с первыми встречными, виртуальные знакомства — все это будет сопровождать жизнь избранницы такого мужчины. Его эмоциональный и непостоянный характер служит серьезным препятствием для выстраивания длительных отношений.

Год Петуха

Характер мужчин, рожденных в год Петуха, похож на вечно извергающийся вулкан. Стоит такого мужчину задеть словом или делом, как вспышка неизбежна. На работе крайне вспыльчивые Петухи — настоящая беда для коллег и подчиненных, а в личной жизни такие мужчины постоянно терроризируют свою избранницу подозрениями в измене. Ревнивые Петухи могут устраивать любимой сцены ревности, по несколько раз в день проверять ее переписки и даже запрещать видеться с подругами.

Год Дракона

Мания совершенства — вот основная проблема мужчин, родившихся в год Дракона. Они вечно недовольны недостатками окружающих, предъявляют слишком большие претензии к себе самим, из-за чего у них часто портится настроение и падает самооценка. Высокие требования Дракон предъявляет и к своей партнерше, которая, по его мнению, должна быть самим совершенством — ухоженной, красивой, умной и интересной. Из-за слишком больших ожиданий, Драконов нередко настигают разочарования и одиночество.

Год Быка

Самым упрямым характером обладают мужчины, родившиеся в год Быка. Из-за этого жизнь рядом с ними кажется невыносимой. Такой мужчина всегда все решает сам и не выносит точек зрения, противоречащих его собственной. В семье мужчина-Бык придерживается авторитарного стиля общения — он держит под контролем все действия домочадцев и не особо считается с их желаниями.

Год Тигра

Мужчины-Тигры крайне обидчивы. Даже после ссоры с любимым человеком они никогда не пойдут мириться первыми и редко прощают избранницу. Им гораздо легче разорвать отношения совсем, чем забыть обиду и признать неправоту. Именно эта черта мешает Тиграм построить крепкие отношения.

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