Москва и Подмосковье лидируют по числу вылечившихся от COVID-19

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Всего по России за последние сутки выздоровели около четырех тысяч пациентов с диагнозом коронавирус.

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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

За последние сутки в России выздоровели еще около четырех тысяч пациентов с диагнозом коронавирус. Новых выявленных случаев стабильно меньше девяти тысяч в день. Почти у 40% зараженных болезнь протекает бессимптомно.

Самое большое количество выписавшихся в столице и Подмосковье — в общей сложности более 2000 человек. Далее идут Петербург, Брянская область и Чувашия. По всей стране сделано уже более 13 миллионов тестов.

Ранее 5-tv.ru писал, как будет жить Москва с 9 июня.

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