Москва и Подмосковье лидируют по числу вылечившихся от COVID-19

За последние сутки в России выздоровели еще около четырех тысяч пациентов с диагнозом коронавирус. Новых выявленных случаев стабильно меньше девяти тысяч в день. Почти у 40% зараженных болезнь протекает бессимптомно.

Самое большое количество выписавшихся в столице и Подмосковье — в общей сложности более 2000 человек. Далее идут Петербург, Брянская область и Чувашия. По всей стране сделано уже более 13 миллионов тестов.

Ранее 5-tv.ru писал, как будет жить Москва с 9 июня.