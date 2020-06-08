Москва и Подмосковье лидируют по числу вылечившихся от COVID-19
Всего по России за последние сутки выздоровели около четырех тысяч пациентов с диагнозом коронавирус.
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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
За последние сутки в России выздоровели еще около четырех тысяч пациентов с диагнозом коронавирус. Новых выявленных случаев стабильно меньше девяти тысяч в день. Почти у 40% зараженных болезнь протекает бессимптомно.
Самое большое количество выписавшихся в столице и Подмосковье — в общей сложности более 2000 человек. Далее идут Петербург, Брянская область и Чувашия. По всей стране сделано уже более 13 миллионов тестов.
Ранее 5-tv.ru писал, как будет жить Москва с 9 июня.
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