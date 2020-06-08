Пропуска, прощайте! Собянин рассказал, как будет жить Москва с 9 июня

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Нюра Незванова
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По словам мэра столицы, несколько недель в городе пандемия медленно, но верно идет на спад.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Сергей Собянин рассказал о том, что ждет москвичей уже с завтрашнего дня.

Отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Горожане, включая москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. Начнут работать социальные карты, а льготники смогут бесплатно ездить в общественном транспорте.

Также будет возможным восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт, но с 12 июня.

Утвержден график начала поэтапного ввода в работу большинства городских организаций. С 9 июня — открываются парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Без проблем можно будет воспользоваться услугами каршеринга.

Общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты возвращаются к своей привычной трудовой деятельности.

Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов.

Также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.

Летние веранды заработают в Москве с 16 июня, а через 7 дней откроются стационарные заведения общепита.

С 23 июня также начнут свою работу фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Кроме этого планируется возобновить пассажирскую навигацию по Москве-реке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России за сутки от коронавируса вылечились 3 957 человек.

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