Акции против полицейского произвола закончились беспорядками в Европе
В то же время в США протесты стали носить более мирный характер, что позволило отменить комендантский час в Нью-Йорке и Чикаго и вывести нацгвардию из Вашингтона.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nicolas Landemard; 5-tv.ru
В Брюсселе массовая акция против расизма закончилась беспорядками. На улицы вышли почти девять тысяч человек. Они начали громить машины, дорогие магазины и закидывать спецназ камнями. Силовики в ответ применили водометы. Сообщается о нескольких пострадавших с обеих сторон. Задержано больше 200 активистов.
Аналогичные протесты прошли и в других европейских странах. В Швеции несколько тысяч митингующих вышли на согласованный митинг, но вскоре он перерос в стычки с полицией. Радикалы начали взрывать в толпе петарды и забрасывать ими полицейских. В итоге, провокаторов арестовали.
Между тем, в США погибшего Джорджа Флойда провожают, как национального героя. Его тело доставили в Хьюстон, где и пройдут похороны. Власти Миннеаполиса собираются полностью распустить департамент полиции, а офицер, который применил грубую силу при задержании, сегодня предстанет перед судом. В целом в США протесты стали носить более мирный характер. На этом фоне в Нью-Йорке и Чикаго отменили комендантский час, а из Вашингтона выводят национальную гвардию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за протестов в США LEGO отказалась от рекламы игрушек с полицейскими и пожарными.
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