В России за сутки от коронавируса вылечились 3 957 человек
С начала пандемии COVID-19 в РФ инфекцию удалось победить 230 688 пациентам.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
За прошедшие сутки в России от коронавируса вылечились 3 957 человек. Как сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, с начала пандемии COVID-19 в стране полностью победили болезнь 230 688 пациентов.
Несмотря на это, за последние 24 часа в РФ зафиксировано 8 985 новых случаев инфицирования внеклеточным агентом в 83 регионах. 36,6% пациентов не имели клинических признаков заболевания, 112 человек скончались.
За сутки в Москве коронавирус выявлен у 2001 человека, в Подмосковье зафиксировано 751 инфицированных COVID-19, в Петербурге — 326, в Нижегородской области — 305, в Свердловской области — 249.
Согласно последним данным, в РФ с начала пандемии инфицированы коронавирусом 476 658 жителей 85 регионов. Жертвами COVID-19 стал 5 971 человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Чите начался прием первых пациентов с СOVID-19 в полевом госпитале.
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