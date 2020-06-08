Солистка группы #2Маши впервые стала мамой
30-летняя Мария Шейх родила девочку.
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Фото, видео: Instagram @mashasheixx, @mari.photographer
Мария Шейх, являющаяся солисткой популярного женского дуэта #2Маши, впервые стала мамой. Как стало известно, 30-летняя певица родила девочку. Недавно Шейх выложила трогательное видео в Instagram, на котором она кормит новорожденную из бутылочки.
«Никогда не останавливайтесь на достигнутом», — подписала публикацию артистка, намекая на то, что она не прочь в будущем завести еще детей.
Подписчики бурно отреагировали на счастливое событие и пожелали звезде и ее малышке здоровья и счастья. Некоторые из них отметили, что в роли мамы Шейх смотрится очень органично.
«Вот это новость!!! Поздравляем от души!!! Это Любовь!»;
«Машенька, поздравляем Вас! Чудесная новость! Здоровья вам и малышке»;
«На это можно смотреть бесконечно — вам очень идет быть мамой. Счастья и здоровья вам и вашей малышке», — прокомментировали новость подписчики солистки.
Пока Мария Шейх не спешит раскрывать имя дочки и показывать ее публике. Личную жизнь певица держит в строжайшем секрете, и до недавнего времени фанаты даже не были в курсе беременности исполнительницы. Ее коллега по группе, 37-летняя Мария Зайцева, также имеет дочь от бывшего мужа Алексея Гомана.
Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая солистка группы «Тутси» Маша Вебер показала повзрослевшего сына.
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