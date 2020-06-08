«Как брат и сестра»: Маша Вебер показала красавца-сына
Поклонники экс-солистки группы «Тутси» восхитились сходством 13-летнего Оскара и 33-летней Вебер.
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Фото, видео: Instagram @masha_weber
Бывшая солистка группы «Тутси» Маша Вебер привела в неописуемый восторг своих поклонников, опубликовав на своей странице в Instagram фото с подросшим сыном Оскаром. Мальчику еще только 13 лет, но фанаты артистки отметили, что парень сильно возмужал и стал похож на свою красавицу-маму.
В описании к фото, на котором оба позируют в одинаковой одежде — белых рубашках и синих джинсах, Вебер написала, что им нравится проводить время друг с другом.
«Я обожаю проводить время с сыном, и радует, что это у нас взаимно», — поделилась звезда.
Восхищенные подписчики не стали скрывать эмоций и отметили, что 33-летняя Маша Вебер выглядит ровесницей своего симпатичного сына.
«Какой взрослый сын, выше мамы!»;
«На маму с сыном непохоже, как брат и сестра»;
«Как будто старшая сестра, а не мама», — прокомментировали фото фолловеры.
Мария Вебер известна российским слушателям благодаря участию в проекте «Фабрика звезд-3». В 2004 году девушка стала солисткой группы «Тутси», а через два года встретила Парвиза Ясинова и стала его женой. Ради любимого Вебер даже оставила сцену. В браке с Ясиновым певица родила сына Оскара. Тем не менее, семью Вебер сохранить не удалось — Парвиз Ясинов ушел от нее к певице Юлии Волковой. Спустя несколько лет артистка вернулась на сцену — сейчас она выступает как сольная исполнительница.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Наталья Королева выложила трогательное видео с сыном, на котором она повторила фото 17-летней давности.
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